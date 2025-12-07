8 чемпионов «Ф-1» сфотографировались перед стартом Гран-при Абу-Даби
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг сделал селфи с семью другими обладателями титула перед Гран-при Абу-Даби.
В заключительной гонке сезона-2025 титул разыграют пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Росберг сфотографировался с Микой Хаккиненом, Аленом Простом, Эмерсоном Фиттипальди, Джеки Стюартом, Дженсоном Баттоном, Жаком Вильневом и Дэймоном Хиллом.
За ходом гонки, которая начнется в 16:00 по московскому времени, можно будет следить вместе с онлайном Спортса’‘:
Финальная гонка «Ф-1» в 2025-м: Норрис, Ферстаппен и Пиастри разыграют титул. Онлайн
Фото: соцсети Нико Росберга
