8 чемпионов «Ф-1» сфотографировались перед стартом Гран-при Абу-Даби

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг сделал селфи с семью другими обладателями титула перед Гран-при Абу -Даби.

В заключительной гонке сезона-2025 титул разыграют пилоты «Макларена » Ландо Норрис и Оскар Пиастри и гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен .

Росберг сфотографировался с Микой Хаккиненом, Аленом Простом, Эмерсоном Фиттипальди, Джеки Стюартом, Дженсоном Баттоном, Жаком Вильневом и Дэймоном Хиллом.

Фото: соцсети Нико Росберга