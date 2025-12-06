Нико Росберг: «Очень хорошо понимаю Норриса. Когда мечта так близко, это пугающая ситуация»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг высказался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе, который лидирует в личном зачете перед Гран-при Абу-Даби – заключительной гонкой сезона-2025.
«Потрясающе находиться тут в этот уик-энд. Главный момент моей карьеры случился на этой трассе девять лет назад.
Поэтому я очень хорошо понимаю Ландо. К сожалению, это очень пугающая ситуация, ведь мечта так близко, но ты так боишься допустить ошибку, которая многого может стоить.
А позади невероятный гладиатор, дышащий в спину. Последний человек в мире, которого ты хочешь видеть позади – Макс Ферстаппен. Безумная ситуация!
Максу терять нечего. Он может рисковать больше. В то же время «Макларену» необходимо действовать осторожно и честно по отношению к своим гонщикам. Невероятно, что в последние два уик-энда все сложилось против команды», – порассуждал Нико.
Все расклады финала «Ф-1»: кто фаворит Гран-при Абу-Даби и битвы за чемпионство?
Норрис, Ферстаппен или Пиастри? Слабости и сила героев титульной битвы «Ф-1»