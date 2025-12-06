Нико Росберг: «Очень хорошо понимаю Норриса. Когда мечта так близко, это пугающая ситуация»

Росберг провел параллели между собой и Норрисом.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг высказался о пилоте «Макларена » Ландо Норрисе , который лидирует в личном зачете перед Гран-при Абу-Даби – заключительной гонкой сезона-2025.

«Потрясающе находиться тут в этот уик-энд. Главный момент моей карьеры случился на этой трассе девять лет назад.

Поэтому я очень хорошо понимаю Ландо. К сожалению, это очень пугающая ситуация, ведь мечта так близко, но ты так боишься допустить ошибку, которая многого может стоить.

А позади невероятный гладиатор, дышащий в спину. Последний человек в мире, которого ты хочешь видеть позади – Макс Ферстаппен . Безумная ситуация!

Максу терять нечего. Он может рисковать больше. В то же время «Макларену» необходимо действовать осторожно и честно по отношению к своим гонщикам. Невероятно, что в последние два уик-энда все сложилось против команды», – порассуждал Нико.

