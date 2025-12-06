Изак Аджар об Абу-Даби-2021: «Болел за Хэмилтона всей душой, крушил телевизор»

Аджар рассказал, как страстно болел за Хэмилтона в борьбе с Ферстаппеном.

Пилот «Рейсинг Буллз » и будущий напарник Макса Ферстаппена в «Ред Булл» Изак Аджар поделился воспоминаниями о Гран-при Абу -Даби 2021 года.

Тогда Ферстаппен выиграл титул в борьбе с кумиром Аджара – гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном , тогда выступавшим за «Мерседес».

«Я был один в своей комнате. Я болел за Льюиса всей душой! Ни камер, ни микрофонов – просто я сидел перед экраном и крушил телевизор, вот и все!

Конечно, я был рад за «Ред Булл», потому что, в конце концов, не «Мерседес» дал мне шанс в «Ф-1». Я сочувствовал [«Мерседесу»], но при этом испытывал смешанные чувства.

Помню, когда я ребенком смотрел телевизор, то надеялся, что [Хэмилтон] не закончит карьеру. Я хотел добраться туда, пока он все еще гоняется. И мой первый год в «Ф-1» стал также первым для него с «Феррари» – можно сказать, культовый союз.

Находиться в «Формуле-1» и гоняться с ним – огромная честь. Несколько раз мне довелось бороться с ним в этом году. Конечно, я не стану открывать калитку для него! Это Льюис, и ты понимаешь, что сражение будет на высоком уровне, что он станет поздно тормозить.

Советы от Хэмилтона? Их было много, но в основном они касались не гонок, а жизни в целом. Мне довелось пообщаться с ним несколько раз», – сообщил Аджар в подкасте The Red Flags.

