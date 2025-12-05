Пьер Гасли: «Думал, что в «Макларене» заберут титул еще четыре гонки назад»
Гасли объяснил, почему его удивила борьба за титул в 2025 году.
Пилот «Альпин» признал, что не ожидал настолько плотной борьбы за титул в сезоне-2025.
Перед финальным Гран-при сезона лидер чемпионата Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри на 12 и 16 очков соответственно.
«Должен сказать, что я очень удивлен. Думал, что в «Макларене» заберут титул еще четыре гонки назад – несколько месяцев назад после летнего перерыва.
Но именно это нам и нравится в гонках: нельзя все проконтролировать и предсказать. Посмотрим, что случится. Финал будет захватывающим», – сказал Гасли.
Величие финала «Ф-1»: битва супергонщика с доминаторами года
