Кими Антонелли: «Надеюсь побороться за победу»

Антонелли рассчитывает побороться за победу в Бразилии.

Пилот «Мерседеса» прокомментировал старт со второго места на Гран-при Сан-Паулу.

Поул забрал Ландо Норрис из «Макларена»

«Это была очень трудная сессия. Честно говоря, ситуация с ветром была не лучшей и создавала трудности при прохождении круга.

Но все же последний круг в третьем сегменте получился приличным. У меня была небольшая блокировка сзади, но несмотря на эту маленькую ошибку, не думаю, что мне хватило бы темпа для поула. Ландо все равно был бы быстрейшим.

Мне просто не удалось проехать идеальный круг, но темпа все же хватило для второй позиции, что дает хорошую возможность [провести отличную гонку].

В спринте у меня был очень сильный темп. Условия были довольно прохладными, в гонке должно быть примерно так же. Возможно, это нам немного поможет.

Но ехать в грязном воздухе всегда непросто. Надеюсь, у нас будет сильный темп и мы сможем оказать давление на соперников, поборовшись за победу», – сказал Антонелли.

Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
