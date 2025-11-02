Андреа Стелла: «В этом году у «Макларена» не будет проблем в Вегасе»

В «Макларене» уверены в хорошем темпе на оставшихся Гран-при.

Руководитель «Макларена » считает, что на Гран-при Лас-Вегаса этого года команда не столкнется с теми же проблемами, что и в прошлом сезоне.

«Вегас стал настоящим испытанием для «Макларена». В прошлом году мы были неконкурентоспособны. Во время гонки нам нужно было кое-что понять, чтобы постараться внести некоторые изменения для того, чтобы разобраться с гранулированием.

В этом году мы намного реже сталкиваемся с этой проблемой. Вероятно, в Вегасе все сложится по-другому. Будет интересно посмотреть.

Думаю, у Ландо [Норриса] и Оскара [Пиастри] не возникнет проблем с трассами последних четырех этапов. Нужно будет убедиться, что мы сможем извлечь максимум из возможностей болида, как это было в Мексике. После последних нескольких гонок у нас возникли сомнения, но нам удалось их развеять», – сказал Стелла .

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

