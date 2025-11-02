Ральф Шумахер: «Норрис осознал, что Пиастри может допускать ошибки, что он может его победить»

Шумахер оценил изменения в борьбе за титул.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что в последних гонках Ландо Норрису удалось переломить ситуацию и воспользоваться ухудшением результатов Оскара Пиастри .

«Нужно сказать, что прямо сейчас Норрис находится в своей лучшей форме. Он комфортно чувствует себя за рулем болида, он расслаблен, он улыбается, получает удовольствие от гонок.

Все это придает ему уверенности. Как и понимание того, что Пиастри может допускать ошибки и что он способен его победить. При этом борьба за титул по-прежнему развивается весьма захватывающим образом. Макс Ферстаппен догоняет сзади, и я уверен, что это беспокоит обоих пилотов «Макларена».

Что касается Пиастри, то конкуренция и плотность результатов в «Ф-1» сейчас чрезвычайно высоки. Очень многое могут изменить нюансы – настройки болида, шины, условия на трассе.

Я бы посоветовал Пиастри сконцентрироваться на своей работе и меньше беспокоится о том, может ли «Макларен» отдавать предпочтение одному из своих гонщиков. Были такие слухи. Но я считаю, что это полная чушь», – рассказал Шумахер.

