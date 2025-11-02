Габриэл Бортолето: «В «Ф-3» Алонсо сказал мне, чтобы я не ждал от себя побед в каждой гонке»
Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето поделился воспоминаниями о выступлениях в молодежных сериях и советах, которые ему давал Фернандо Алонсо – чья компания занимается его менеджментом.
«Честно говоря, в «Формуле-3» дела никогда не шли действительно плохо. Да, я больше не побеждал [после двух побед в стартовых гонках], но все равно попадал на подиум, зарабатывал очки.
Хотя я помню, как Фернандо однажды прислал мне очень длинное голосовое сообщение, в котором говорил мне, чтобы я не ждал от себя побед в каждой гонке. Что в какой-то момент в моих результатах случится спад, потому что это нормально, а мне нужно просто продолжать работу и делать все, что в моих силах.
Потому что привыкая к победам, подиумам, большим очкам, потом тебе может быть очень трудно смириться с ухудшением результатов, если это случится», – рассказал Бортолето.
