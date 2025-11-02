Мартин Брандл: «Я правда верю, что «Макларену» все равно, кто из гонщиков команды выиграет чемпионат. Главное – не Ферстаппен»

Брандл надеется на равное отношение к пилотам в «Макларене».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о проблемах, с которыми Оскар Пиастри столкнулся в последних гонках.

Также, рассуждая о шансах гонщиков на титул, Брандл выразил надежду, что в «Макларене » действительно будут сохранять нейтралитет и давать обоим своим пилотам равные возможности в борьбе за титул.

«Судя по всему, уик-энд в Баку рассеял мозг Пиастри. Для Оскара это был очень трудный уик-энд – он дважды врезался в барьеры, допустил фальстарт. Очевидно, что в тот момент он сошел с рельсов.

Невозможно утверждать что-либо наверняка, не встретившись с Оскаром и не обсудив все с ним самим. Но я уверен, что в «Макларене» тщательно шасси, аэродинамику, посадку, настройки болида – чтобы убедиться, что все работает корректно.

Я правда верю, что «Макларену» все равно, кто из гонщиков команды выиграет чемпионат. Им главное, чтобы это был кто-то из их пилотов, а не Макс Ферстаппен . И да, как кажется, в голове Оскара что-то изменилось», – рассказал Брандл.

