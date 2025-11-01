  • Спортс


Хуан-Пабло Монтойя: «Хватит ли Ферстаппену опыта, чтобы справиться с Алонсо? В Колумбии говорят, что Фернандо круче Макса»

Монтойя заявил, что Ферстаппену было бы непросто бороться с Алонсо.

Бывший пилот «Ф-1» считает, что Фернандо Алонсо способен доставить проблемы Максу Ферстаппену, если получит конкурентоспособную машину.

«Если у Фернандо появится более быстрый болид, чем у Макса, то возникнет вопрос, хватит ли Максу опыта, чтобы справиться с кем-то вроде Алонсо.

Прямо сейчас Макс ментально очень силен: все складывается в его пользу и работает как надо. Но если ему придется иметь дело с Фернандо, у которого будет реальный шанс на титул, то Фернандо будет бороться изо всех сил.

Как говорят в Колумбии, Фернандо круче Макса и всех остальных. Если дело дойдет до того, чтобы переломить ситуацию, то Фернандо не дрогнет.

Алонсо очень ждет следующего года, чтобы посмотреть, как будет работать машина. Мы все хотим увидеть, что создаст Эдриан Ньюи. Думаю, Фернандо проведет еще сезон или два: если следующий год окажется неудачным, он может остаться на еще один, если увидит, что команда движется в правильном направлении. В конце концов нельзя упускать шанс на титул», – отметил Монтойя. 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
