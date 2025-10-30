  • Спортс
  • Ральф Шумахер: «Астон Мартин» – интересный вариант для Пиастри и Леклера на 2027-й»
3

Ральф Шумахер: «Астон Мартин» – интересный вариант для Пиастри и Леклера на 2027-й»

Ральф Шумахер предположил новое место работы для двух звезд «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер допустил, что в 2027 году на смену Фернандо Алонсо и Лансу Строллу в «Астон Мартин» может прийти Оскар Пиастри из «Макларена» или лидер «Феррари» Шарль Леклер.

«На самом деле я не могу представить себе [уход Пиастри в конце сезона-2025], ведь только в начале года он продлил контракт. И соглашение минимум двухлетнее с опциями продления.

Так что можно утверждать, что он останется [в «Макларене»] в следующем году. Значит, речь о поиске места на сезон после следующего.

Могу представить, что что-то зеленое – интересный вариант. Даже для Леклера, который уже намекает, что хочет уйти, если «Феррари» не прибавит.

«Астон Мартин» должен искать двух гонщиков. Одна причина – Алонсо уходит. Да, и даже не хочу больше обсуждать Стролла.

На мой взгляд, результаты говорят сами за себя. Это означает, что есть потенциал и свободные места. А благодаря Эдриану Ньюи это действительно захватывающий вариант», – заявил эксперт немецкого Sky.

Ральф также добавил, что может представить интерес «Астон Мартин» к пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Кроме того, Шумахер не удивится, если менеджер Пиастри Марк Уэббер уже созванивается с командой из Сильверстоуна.

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство в «Ф-1» – это что, саботаж «Макларена»?

«Феррари» не продлит контракт с Хэмилтоном на 2027-й, считают «влиятельные лица» «Ф-1» (ESPN)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoЭдриан Ньюи
возможные переходы
logoАстон Мартин
logoРальф Шумахер
logoШарль Леклер
logoМарк Уэббер
logoРед Булл
logoФеррари
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
logoЛанс Стролл
logoФернандо Алонсо
