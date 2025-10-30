Гюнтер Штайнер: «Пиастри не получает поддержку «Макларена» в борьбе за титул. Оскар был неофициально 2-м номером и не испытывал давления в начале сезона»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер проанализировал невыразительные уик-энды в исполнении Оскара Пиастри, который пропустил напарника по «Макларену» Ландо Норриса в чемпионате.
«Недостаточно хорошее выступление [на Гран-при Мехико], если хочешь стать чемпионом. Он испытывает сложности.
Не знаю, что конкретно произошло, но один из выводов, который я могу сделать: Оскар не получает поддержку своей команды в борьбе за титул. [В таких случаях] ты теряешь настрой, появляются сомнения, и не получается показывать результат.
В начале сезона Оскар не испытывал давления, поскольку являлся вторым номером в команде – неофициально, конечно. Ландо выступает там гораздо дольше, он гораздо старше, гораздо опытнее.
Оскар пришел и начал выигрывать гонки, все шло хорошо. Но затем все эти «правила папайи»: «Пропусти его, верни ему позицию, теперь ты проезжаешь вперед, я проезжаю вперед, пропусти Макса [Ферстаппена]» – и тому подобное. Думаю, он немного потерял уверенность в себе.
Если стартуешь так далеко, как было в Мексике, у тебя не остается шансов», – отметил эксперт.
