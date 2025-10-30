  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер: «Пиастри не получает поддержку «Макларена» в борьбе за титул. Оскар был неофициально 2-м номером и не испытывал давления в начале сезона»
8

Гюнтер Штайнер: «Пиастри не получает поддержку «Макларена» в борьбе за титул. Оскар был неофициально 2-м номером и не испытывал давления в начале сезона»

Штайнер объяснил неудачи Пиастри и высказался о приоритетах «Макларена».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер проанализировал невыразительные уик-энды в исполнении Оскара Пиастри, который пропустил напарника по «Макларену» Ландо Норриса в чемпионате.

«Недостаточно хорошее выступление [на Гран-при Мехико], если хочешь стать чемпионом. Он испытывает сложности.

Не знаю, что конкретно произошло, но один из выводов, который я могу сделать: Оскар не получает поддержку своей команды в борьбе за титул. [В таких случаях] ты теряешь настрой, появляются сомнения, и не получается показывать результат.

В начале сезона Оскар не испытывал давления, поскольку являлся вторым номером в команде – неофициально, конечно. Ландо выступает там гораздо дольше, он гораздо старше, гораздо опытнее.

Оскар пришел и начал выигрывать гонки, все шло хорошо. Но затем все эти «правила папайи»: «Пропусти его, верни ему позицию, теперь ты проезжаешь вперед, я проезжаю вперед, пропусти Макса [Ферстаппена]» – и тому подобное. Думаю, он немного потерял уверенность в себе.

Если стартуешь так далеко, как было в Мексике, у тебя не остается шансов», – отметил эксперт.

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство в «Ф-1» – это что, саботаж «Макларена»?

Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен – мой фаворит чемпионата, если «Макларен» ничего не предпримет. «Правила папайи» работают на Макса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст The Red Flags
logoХаас
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoГюнтер Штайнер
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Мексики
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ромен Грожан: «Было потрясающе увидеть Оливера Бермэна на четвертом месте в Мехико»
20 минут назад
Гюнтер Штайнер о борьбе за 2-е место в общем зачете: «Я бы поставил на «Феррари». У них лучший состав пилотов»
37 минут назад
Карлос Сайнс: «Новый вызов в «Кадиллаке» мотивирует Переса»
57 минут назад
Гельмут Марко о шансах на титул: «Преимущество «Ред Булл» в том, что все зависит от Ферстаппена»
сегодня, 11:14
Ральф Шумахер: «Астон Мартин» – интересный вариант для Пиастри и Леклера на 2027-й»
сегодня, 11:05
Экс-пилот «Ф-1» Альберс о лучших: «Ферстаппен, Расселл и Леклер. Не отношу Пиастри и Норриса к гонщикам высочайшего уровня»
сегодня, 09:56
Карун Чандок: «Борьба Ферстаппена и Хэмилтона раскрыла лазейку в гайдлайнах – я уже говорил, что их нужно улучшить»
сегодня, 09:20
Себастьян Буэми: «Будет грустно, если величайший пилот всех времен Ферстаппен не выиграет титул»
сегодня, 08:41
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен – мой фаворит чемпионата, если «Макларен» ничего не предпримет. «Правила папайи» работают на Макса»
сегодня, 08:09
Чемпион «Ф-1» 2009 года Баттон завершает гоночную карьеру
сегодня, 07:25
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50