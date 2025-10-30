  • Спортс
  • Экс-пилот «Ф-1» Альберс о лучших: «Ферстаппен, Расселл и Леклер. Не отношу Пиастри и Норриса к гонщикам высочайшего уровня»
Экс-пилот «Ф-1» Альберс о лучших: «Ферстаппен, Расселл и Леклер. Не отношу Пиастри и Норриса к гонщикам высочайшего уровня»

Альберс не считает гонщиков «Макларена» одними из сильнейших в пелотоне.

Кристиан Альберс, выступавший в «Формуле-1», выделил тройку лучших в сегодняшнем пелотоне, раскритиковав напарников по «Макларену» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Считаю, с Ферстаппеном [в «Макларене»] отрыв был бы куда больше. Это не означает, что Оскар Пиастри и Ландо Норрис – плохие пилоты. Однако я не отношу их к гонщикам высочайшего уровня.

На мой взгляд, прямо сейчас выделяются трое: Ферстаппен, Джордж Расселл и Шарль Леклер», – отметил эксперт.

Ральф Шумахер о том, что Норрису «дарят титул»: «Полная чушь, абсурд. Браун не занимает ничью сторону – слышал от надежного источника»

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство в «Ф-1» – это что, саботаж «Макларена»?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
