Тото Вольфф: «Намеренного флирта с Ферстаппеном не было. Совпадение, что мы оказались в одном месте летом»

Вольфф отрицает, что использовал Ферстаппена для переговоров со своими пилотами.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф ответил на предположение о том, что общение с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном было рычагом давления на Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли .

Летом циркулировали фото Вольффа с четырехкратным чемпионом «Формулы-1» на яхте. В итоге нидерландец остался в «Ред Булл », а «Мерседес» на днях продлил соглашения со своими пилотами.

«Правда в том, что нужно сделать выводы из ошибки. Намеренного флирта не было. Это просто совпадение. Очевидно, что тот разговор необходимо было провести. Мы оказались в одном месте летом, что, конечно, выглядело не очень хорошо и оказало дестабилизирующее влияние на всех.

Но это в прошлом. Сейчас все прояснилось, контракты подписаны, и мы движемся вперед», – объяснил Тото на Гран-при США.

Ферстаппен посетил яхту босса «Мерседеса» у берегов Сардинии. Макса связывали с переходом в команду Вольффа

