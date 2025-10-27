Карлос Сайнс о превышении скорости на пит-лейн: «Из-за контакта в 1-м повороте ограничитель не работал»

Сайнс рассказал, с какими трудностями столкнулся в Мексике.

Пилот «Уильямса » объяснил, почему дважды превысил скорость на пит-лейн по ходу Гран-при Мехико, где в итоге сошел с дистанции.

«Разочаровывающая гонка. У меня был контакт в первом повороте, в результате которого повредился обод переднего колеса. Это привело к сильным вибрациям и повреждению датчиков.

В результате ограничитель скорости на пит-лейн не работал – и, как следствие я получил два штрафа. Печальный эффект снежного кома. У нас был сильный темп. Впереди Бразилия», – написал Сайнс в соцсетях.

