Цунода провел заезды за рулем «Хонды» 1965 года в честь 60-летия первой победы производителя
Цунода опробовал легендарную «Хонду» RA272 в Мексике.
Перед Гран-при Мехико пилот «Ред Булл» Юки Цунода провел демонстрационные заезды за рулем болида «Хонды» RA272.
Машину создали для сезона-1965 – второго для японской компании в «Формуле-1». 60 лет назад – 24 октября 1965 года – Ричи Гинтер принес производителю первую победу в истории на Гран-при Мексики.
Фото: соцсети «Формулы-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
