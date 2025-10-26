  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Цунода провел заезды за рулем «Хонды» 1965 года в честь 60-летия первой победы производителя
Фото
1

Цунода провел заезды за рулем «Хонды» 1965 года в честь 60-летия первой победы производителя

Цунода опробовал легендарную «Хонду» RA272 в Мексике.

Перед Гран-при Мехико пилот «Ред Булл» Юки Цунода провел демонстрационные заезды за рулем болида «Хонды» RA272.

Машину создали для сезона-1965 – второго для японской компании в «Формуле-1». 60 лет назад – 24 октября 1965 года – Ричи Гинтер принес производителю первую победу в истории на Гран-при Мексики.

Юки Цунода: «Отставание от Ферстаппена в 0,2 секунды – это нормально. Но у «Ред Булл» возникли проблемы с темпом»

Фото: соцсети «Формулы-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoРед Булл
logoЮки Цунода
logoФормула-1
logoХонда
logoГран-при Мексики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис: «Многое сделал для прогресса. Искать оправдания – последнее, чем хочу заниматься»
2 минуты назад
Хуан-Пабло Монтойя: «Норриса и Пиастри нельзя по контракту обязать помогать напарнику, пока сохраняются математические шансы на титул»
9 минут назад
Ральф Шумахер о шансах Цуноды остаться в системе «Ред Булл»: «Думаю, что все уже кончено»
17 минут назад
Шарль Леклер: «В отличие от Ферстаппена и «Макларена», мне нечего терять – они будут более осторожны при борьбе со мной»
40 минут назад
Дэймон Хилл о Пиастри: «Что за фигня происходит?»
41 минуту назад
Фернандо Алонсо: «Если все дойдет до последней гонки, шансы Ферстаппена на титул будут более предпочтительными»
55 минут назад
Гран-при Мехико-2025. Стартовый порядок. Гонка – в 23:00
сегодня, 17:00
Карлос Сайнс о шансах попасть в топ-10 в Мексике: «Уильямс» быстрее всех в середине пелотона – но меня ограничивают условия»
сегодня, 16:59
Макс Ферстаппен о 5-м месте в квалификации: «Болид был ужасен везде. Баланса нет, сцепления нет. В гонке будет хуже»
сегодня, 16:23
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» не заслуживает финиша в очках – у болида нет темпа»
сегодня, 15:54
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15