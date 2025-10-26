Карлос Сайнс о шансах попасть в топ-10 в Мексике: «Уильямс» быстрее всех в середине пелотона – но меня ограничивают условия»

Сайнс оценил свои шансы финишировать в очках в Мексике.

Пилот «Уильямса » поделился ожиданиями от Гран-при Мехико, где стартует 12-м.

Испанец показал 7-е время в квалификации, но потерял 5 позиций из-за штрафа, который получил после столкновения с Антонелли в Остине.

«Когда я проснусь завтра [в воскресенье], то скажу: «Черт, я же должен стартовать 12-м». Это огорчает, но я горжусь своим выступлением.

В гонке нужно хорошо стартовать. Посмотрим, что мне позволит сделать система охлаждения болида. Если верить нашим ожиданиям, я буду быстр. Вероятно, у нас быстрейшая машина в середине пелотона с точки зрения гоночного темпа – как и в прошлых нескольких гонках.

Но здесь, возможно, меня ограничит конфигурация трассы и ее особенности из-за необходимости следить за охлаждением. Посмотрим, как мы справимся. Сделаю все возможное, а если двигатель или тормоза начнут перегреваться, то просто убавлю темп, чтобы финишировать. Но я постараюсь атаковать.

Финишировать в очках – трудная задача, ведь «Хаас» и «Заубер» не такие уж медленные. Не думаю, что мы быстрее их на 0,1-0,2 секунды в плане гоночного темпа. Для обгона на этой трассе разница в темпе должна достигать 0,6 секунды.

Обогнать других в середине пелотона будет непросто, если еще учитывать трудности с охлаждением. Так что легко не будет. Но я хочу сохранять оптимизм и надеяться, что у нас все получится», – отметил Сайнс.

