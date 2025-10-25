Жак Вильнев об обновлениях «Ред Булл»: «Большой риск. На трассе все может работать не так здорово, как на базе»

Вильнев предположил, что «Ред Булл» легко способен просчитаться с новинками.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев прокомментировал погоню «Ред Булл» за «Маклареном ».

«Привозить мелкие детали – большой риск. На базе показатели выглядят хорошо, но на трассе все может работать не так здорово, болид не реагирует на действия пилота как надо.

Сейчас уже поздно разбираться. Может, за одну или две гонки команда понимает, что прижимной силы стало больше, однако использовать ее не удается», – сообщил эксперт Sky Sports на Гран-при Мехико.

«Ред Булл» обновил днище и понтоны перед Гран-при Мехико, «Макларен» не менял болид

Гельмут Марко о подготовке к сезону-2026: «В 2021 году Тото Вольфф тоже очень беспокоился, что «Ред Булл» будет не слишком конкурентоспособен»