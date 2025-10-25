  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Жак Вильнев об обновлениях «Ред Булл»: «Большой риск. На трассе все может работать не так здорово, как на базе»
5

Жак Вильнев об обновлениях «Ред Булл»: «Большой риск. На трассе все может работать не так здорово, как на базе»

Вильнев предположил, что «Ред Булл» легко способен просчитаться с новинками.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев прокомментировал погоню «Ред Булл» за «Маклареном».

«Привозить мелкие детали – большой риск. На базе показатели выглядят хорошо, но на трассе все может работать не так здорово, болид не реагирует на действия пилота как надо.

Сейчас уже поздно разбираться. Может, за одну или две гонки команда понимает, что прижимной силы стало больше, однако использовать ее не удается», – сообщил эксперт Sky Sports на Гран-при Мехико.

«Ред Булл» обновил днище и понтоны перед Гран-при Мехико, «Макларен» не менял болид

Гельмут Марко о подготовке к сезону-2026: «В 2021 году Тото Вольфф тоже очень беспокоился, что «Ред Булл» будет не слишком конкурентоспособен»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoЖак Вильнев
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «Третью позицию на старте можно считать чуть ли не лучшей в Мехико. Надеюсь, что смогу выжать из этого шанса максимум»
6 минут назад
Шарль Леклер о старте 2-м: «Очень доволен. «Феррари» сделает все возможное, чтобы выйти в лидеры в 1-м повороте»
12 минут назад
Ландо Норрис о поуле: «Я был приятно удивлен, когда посмотрел на время круга»
15 минут назад
Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл квалификацию, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Пиастри – 8-й
33 минуты назад
Жак Вильнев: «Норрис сосредоточен на Ферстаппене, а не на Пиастри – Ландо опередит Оскара, если продолжит в том же духе»
сегодня, 20:09
Фернандо Алонсо о борьбе за титул в сезоне-2025: «Не думаю, что ситуация так уж похожа на 2007-й»
сегодня, 19:58
«Уберись с дороги ## ###. Этот парень слепой, #####? Идиот». Изак Аджар о помехе от Гасли в практике
сегодня, 19:39
Фредерик Вассер о задержке с проверкой финансовых отчетов команд: «Нужно избегать любых спекуляций, основанных на слухах»
сегодня, 19:26
Макс Ферстаппен о борьбе за титул: «Помешать может многое. Ты можешь заболеть, или поскользнуться в душе и сломать ногу»
сегодня, 19:23
Жак Вильнев: «Скорость Норриса в Мексике и лучший болид на длинных отрезках – неплохая новость в борьбе за титул»
сегодня, 18:58
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15