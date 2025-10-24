Юки Цунода извинился за то, что нагрубил Лоусону в США: «Это было лишним»

Цунода извинился за сказанное в адрес Лоусона в Остине.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода посчитал излишними свои слова после квалификации к Гран-при США .

Японец тогда остался недоволен действиями Лиама Лоусона , после чего заявил, что новозеландец «всегда делает что-то нарочно, творит какую-то фигню».

Перед этапом в Мексике Цунода попросил прощения за сказанное.

«Я принес команде – «Рейсинг Буллз » – извинения. То, что я сказал, особенно в интервью медиа, было лишним. Думаю… да. Так и есть», – заявил гонщик «Ред Булл ».

