Юки Цунода извинился за то, что нагрубил Лоусону в США: «Это было лишним»
Цунода извинился за сказанное в адрес Лоусона в Остине.
Пилот «Ред Булл» Юки Цунода посчитал излишними свои слова после квалификации к Гран-при США.
Японец тогда остался недоволен действиями Лиама Лоусона, после чего заявил, что новозеландец «всегда делает что-то нарочно, творит какую-то фигню».
Перед этапом в Мексике Цунода попросил прощения за сказанное.
«Я принес команде – «Рейсинг Буллз» – извинения. То, что я сказал, особенно в интервью медиа, было лишним. Думаю… да. Так и есть», – заявил гонщик «Ред Булл».
Цунода заявил о помехе от Лоусона, который «всегда творит какую-то фигню», Лиам ответил: «Кто, я? Без понятия, на что жалуется Юки»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости