Джордж Расселл о попытках «Ред Булл» сорвать стартовую метку Норриса: «У меня ОКР – я бы тоже ее сорвал»

Расселл отметил, что тоже сорвал бы стартовую метку Норриса.

Пилот «Мерседеса » поделился мнением о попытках «Ред Булл» сорвать стартовую метку Ландо Норриса .

«Не знаю, что стоит за этим на самом деле. У меня ОКР [обсессивно-компульсивное расстройство]: если бы я увидел кусок клейкой ленты на аккуратно покрашенной стене, то, вероятно, тоже ее сорвал бы.

Возможно, механик [который пытался сорвать ленту в США] невиновен. Не знаю. Возможно, нет. Думаю, они достаточно опытные. «Ред Булл» не нужна хитрость, чтобы добиться превосходства. Возможно, я слишком наивен», – сказал Расселл .

«Ред Булл» прекратит попытки срывать стартовую метку Норриса после переговоров с руководителем «Макларена» (The Race)

