0

Ландо Норрис о снятии «последствий»: «Обсуждения были простыми»

Норрис высказался о том, что теперь будет сражаться с Пиастри на равных.

На пилота «Макларена» Ландо Норриса возложили ответственность за контакт с напарником Оскаром Пиастри на Гран-при Сингапура. Предполагается, что так называемые «последствия» заключались в приоритетном выезде австралийца в оставшихся квалификациях.

После новой аварии в США гонщики начали сражаться «с чистого листа», подтвердил Пиастри перед Гран-при Мехико.

«Обсуждения были довольно простыми. Теперь мы просто смотрим вперед, сосредоточены на оставшейся части сезона.

Я полностью сосредоточен на себе и своей работе. Конечно, лучше, когда нет каких-то факторов, которые могут слегка играть не в мою пользу, как было раньше. Больше нечего добавить – мы просто провели несколько быстрых обсуждений, и теперь думаем об уик-энде», – заявил Ландо.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
Гран-при США
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
Гран-при Сингапура
logoГран-при Мексики
logoФормула-1
logoМакларен
