Карлос Сайнс: «Команды развили болиды таким образом, что обгонять стало очень сложно»

Сайнс высказался о проблеме с обгонами в «Ф-1».

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс поделился мнением о тенденции с сокращением количества обгонов в чемпионате с каждым новым сезоном действия нынешнего регламента.

«Я помню, что в сезоне-2022 с преследованием машины соперника у тебя не возникало никаких проблем. Это было легко. До такой степени, что на некоторых трассах ты, можно сказать, мог ехать даже быстрее, находясь позади другой машины и используя DRS. Я хорошо помню, как в Джидде и Бахрейне на трассе происходило много подобных сражений.

Теперь же команды развили болиды таким образом, что обгонять стало очень сложно. И в то же время не стоит забывать о том факте, что шины стали намного прочнее, они меньше изнашиваются, стало сложнее достичь необходимой дельты, чтобы совершить обгон.

Так что когда сразу два фактора склоняют ситуацию в сторону менее активных гонок с меньшим количеством обгонов, в итоге вы получаете скучные гонки с одним пит-стопом, которые мы в основном наблюдаем в этом сезоне.

И мне кажется, что в «Ф-1» нужно было просто постараться продумать все на один шаг вперед и предугадать, к чему все может прийти. И постараться избежать этого, поработав с «Пирелли» и командами, чтобы гонки оставались напряженными», – рассказал Сайнс.

