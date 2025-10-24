  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс: «Команды развили болиды таким образом, что обгонять стало очень сложно»
1

Карлос Сайнс: «Команды развили болиды таким образом, что обгонять стало очень сложно»

Сайнс высказался о проблеме с обгонами в «Ф-1».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поделился мнением о тенденции с сокращением количества обгонов в чемпионате с каждым новым сезоном действия нынешнего регламента.

«Я помню, что в сезоне-2022 с преследованием машины соперника у тебя не возникало никаких проблем. Это было легко. До такой степени, что на некоторых трассах ты, можно сказать, мог ехать даже быстрее, находясь позади другой машины и используя DRS. Я хорошо помню, как в Джидде и Бахрейне на трассе происходило много подобных сражений.

Теперь же команды развили болиды таким образом, что обгонять стало очень сложно. И в то же время не стоит забывать о том факте, что шины стали намного прочнее, они меньше изнашиваются, стало сложнее достичь необходимой дельты, чтобы совершить обгон.

Так что когда сразу два фактора склоняют ситуацию в сторону менее активных гонок с меньшим количеством обгонов, в итоге вы получаете скучные гонки с одним пит-стопом, которые мы в основном наблюдаем в этом сезоне.

И мне кажется, что в «Ф-1» нужно было просто постараться продумать все на один шаг вперед и предугадать, к чему все может прийти. И постараться избежать этого, поработав с «Пирелли» и командами, чтобы гонки оставались напряженными», – рассказал Сайнс.

Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
logoКарлос Сайнс
регламент
logoФормула-1
logoУильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя: «Если Ферстаппен выиграет титул в соперничестве с пилотами «Макларена», это станет главным сюрпризом в современной истории «Ф-1»
2 минуты назад
Джордж Расселл о слухах в «Ф-1»: «В одно ухо влетело, в другое вылетело»
2 минуты назад
9 новичков выступят в практике перед Гран-при Мехико
10 минут назад
«Ред Булл» обновил днище и понтоны перед Гран-при Мехико, «Макларен» не менял болид
15 минут назад
Ландо Норрис: «Макларен» ничего не может сделать с Ферстаппеном»
38 минут назад
Перес протестирует «Феррари»-2023 в рамках подготовки к сезону в «Кадиллаке»
48 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Мой подход к гонкам изменился – я стараюсь все делать правильно и демонстрировать хороший пилотаж»
52 минуты назад
Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
сегодня, 17:00
Шарль Леклер: «Мы с Хэмилтоном доверяем Вассеру – он вернет «Феррари» на вершину»
сегодня, 16:55
Изак Аджар о возможном переходе в «Ред Булл»: «В идеале хотел бы, чтобы все дождались конца сезона, прежде чем меня спрашивать»
сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15