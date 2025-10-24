Андреа Кими Антонелли: «Мой подход к гонкам изменился – я стараюсь все делать правильно и демонстрировать хороший пилотаж»

Антонелли отметил переломный момент в своем сезоне.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал о том, что изменить ситуацию и улучшить свои выступления ему помогла работа с командой и изменение подхода к гонкам.

«Мой подход во многом изменился. Как понятно и то, что европейская часть сезона сложилась для меня очень и очень плохо, это были поистине темные времена.

Как мне кажется, из-за того, что результаты все никак не приходили, начало накапливаться чувство разочарования. Но потом я начал осознавать, что не было в полной мере сосредоточен на главной цели. И вместо базовых процессов я мог думать только о результате.

Но затем, потому что результат все никак не приходил, как я уже сказал, разочарование продолжало накапливаться. И через пару месяцев мы с командой собрались и очень многое обсудили.

Мы пришли к заключению, что нужно что-то менять, и с тех пор мой подход к гонкам заметно изменился. Теперь я сосредоточен на своих задачах – чтобы демонстрировать хороший пилотаж, все делать правильно. И я знаю, что если буду выполнять все эти вещи, то в итоге результат обязательно придет», – рассказал Антонелли.

