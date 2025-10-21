  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Кими Антонелли об аварии с Сайнсом: «Видел его и даже намеренно пытался уйти с апекса»
2

Кими Антонелли об аварии с Сайнсом: «Видел его и даже намеренно пытался уйти с апекса»

Антонелли сказал, что пытался избежать контакта с Сайнсом в Остине.

Пилот «Мерседеса» поделился своим видением инцидента с Карлосом Сайнсом на Гран-при США.

В результате столкновения испанец сошел с дистанции и получил штраф: так как он не смог отбыть наказание из-за схода, оно перешло в потерю пяти позиций на старте гонки в Мехико. Также Карлос получил два штрафных балла.

«Думаю, все вполне очевидно: он действовал слишком оптимистично – жаль только, что тем самым он снес меня. Но так вышло. Борьба была грубой, после чего возникли трудности.

Шины немного испортились. Пришлось иметь дело с сильной вибрацией. Я задел немного стену задним антикрылом: не знаю, было ли оно повреждено, но я также ощущал вибрацию.

Нужно проверить, в порядке ли машина, но гонка получилась трудной. Когда я был в чистом воздухе, темп был неплохим – но когда оказывался в грязном, особенно в такой день с сильным износом шин, то возникали трудности.

Я видел Сайнса. Если посмотреть на кадры, то я даже намеренно пытался уйти с апекса, поскольку видел, что он подъезжал. Он был далеко, а затем заблокировал шины – я просто надеялся, что он не ударит мой болид. Но в конце концов он вынес меня», – сказал Антонелли.  

Карлос Сайнс об аварии: «Антонелли действовал агрессивнее, чем Бермэн, сильнее закрывал калитку»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
logoМерседес
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
Гран-при США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лоран Мекьес: «У Цуноды есть роль в «Ред Булл». Важно, чтобы Юки был очень быстр»
17 минут назад
Вести выступит вместо Расселла в «Мерседесе» в 1-й практике перед Гран-при Мехико
сегодня, 08:27
Фуоко заменит Хэмилтона в «Феррари» в 1-й практике перед Гран-при Мехико
10вчера, 19:48
Ферстаппен – лучший пилот Гран-при США по версии The Race, Хюлькенберг и Норрис – в топ-3, Пиастри – 19-й
27вчера, 18:50
Тимо Глок о шансах Ферстаппена: «Проблема Норриса и Пиастри в том, что теперь отбирать у них очки могут и пилоты других команд»
7вчера, 18:10
Нико Хюлькенберг: «Очень рад, что закончил гонку в очковой зоне. Команда заслужила этот результат»
1вчера, 17:33
Тото Вольфф о борьбе за титул: «У догоняющего гонщика в такой ситуации есть психологическое преимущество»
вчера, 17:03
Гельмут Марко о шансах Ферстаппена на титул: «В чемпионате не осталось трасс, которые бы больше подходили «Макларену», чем «Ред Булл»
24вчера, 16:31
Лео Туррини: «Пиастри словно поглотила черная дыра. Не помешал бы психолог»
4вчера, 15:57
Франко Колапинто об игнорировании приказа: «Лучшее решение с учетом ситуации. Обгон Гасли стал попыткой защититься от Бортолето»
1вчера, 15:27
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
16 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07