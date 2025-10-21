Кими Антонелли об аварии с Сайнсом: «Видел его и даже намеренно пытался уйти с апекса»

Антонелли сказал, что пытался избежать контакта с Сайнсом в Остине.

Пилот «Мерседеса» поделился своим видением инцидента с Карлосом Сайнсом на Гран-при США.

В результате столкновения испанец сошел с дистанции и получил штраф: так как он не смог отбыть наказание из-за схода, оно перешло в потерю пяти позиций на старте гонки в Мехико. Также Карлос получил два штрафных балла.

«Думаю, все вполне очевидно: он действовал слишком оптимистично – жаль только, что тем самым он снес меня. Но так вышло. Борьба была грубой, после чего возникли трудности.

Шины немного испортились. Пришлось иметь дело с сильной вибрацией. Я задел немного стену задним антикрылом: не знаю, было ли оно повреждено, но я также ощущал вибрацию.

Нужно проверить, в порядке ли машина, но гонка получилась трудной. Когда я был в чистом воздухе, темп был неплохим – но когда оказывался в грязном, особенно в такой день с сильным износом шин, то возникали трудности.

Я видел Сайнса. Если посмотреть на кадры, то я даже намеренно пытался уйти с апекса, поскольку видел, что он подъезжал. Он был далеко, а затем заблокировал шины – я просто надеялся, что он не ударит мой болид. Но в конце концов он вынес меня», – сказал Антонелли.

