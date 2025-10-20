  • Спортс
3

Оскар Пиастри: «Постараюсь отыграться, разобравшись в причинах, почему машина в Остине работала не лучшим образом»

Пиастри надеется отыграться после неудачи в Остине.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при США, отметив, что после неудачного выступления рассчитывает реабилитироваться в следующих гонках.

«Сегодняшний гоночный темп мог бы спасти нас [после неудачной квалификации], но правда в том, что и в гонке я был не слишком быстр.

Я хотел бы над этим поработать, но в целом я достаточно хорошо выступаю в квалификациях. При этом, если не считать этап в Баку, в этот уик-энд я впервые выступил ниже ожиданий в квалификации. В прошлом было несколько средних выступлений, но в целом они все равно были скорее хорошими, чем плохими.

Я постараюсь отыграться, разобравшись в причинах того, почему машина в этот уик-энд работала не лучшим образом. Поймать оптимальный ритм было очень сложно – и тут ситуация сильно отличалась от того, что происходило на предыдущих Гран-при.

Будет ли «Макларен» [в связи с угрозой со стороны Ферстаппена] применять командную тактику [отдавая приоритет одному из гонщиков]? Не знаю. Я в этом сомневаюсь. Между нами с Ландо все еще идет очень плотная борьба – и мы оба хотим получить возможность побороться за чемпионский титул, поскольку оба этого заслуживаем. Отрывы слишком малы, чтобы начать отдавать приоритет кому-то одному», – рассказал Пиастри.

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩

Гран-при США
