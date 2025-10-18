  • Спортс
  • Оливер Бермэн не согласен со штрафом: «Меня выдавили за пределы трассы, и я сохранил позицию»
Оливер Бермэн не согласен со штрафом: «Меня выдавили за пределы трассы, и я сохранил позицию»

Бермэн прокомментировал наказание в битве с Антонелли.

Пилот «Хааса» Оливер Бермэн стал последним из финишировавших в спринте на Гран-при США после десятисекундного штрафа.

Судьи посчитали, что британец получил преимущество, выехав за пределы трассы в борьбе с соперником из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Мне показалось, что за такое не штрафуют. Меня просто выдавили за пределы трассы, и я сохранил позицию. Не считаю, что я поступил неправильно, оставшись на своем месте», – сказал Оливер о штрафе.

Во время гонки Бермэн эмоционально отреагировал на наказание по радио:

«Что за фигня? Невероятно».

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл спринт, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис и Пиастри столкнулись и сошли

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
