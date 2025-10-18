Оливер Бермэн не согласен со штрафом: «Меня выдавили за пределы трассы, и я сохранил позицию»
Бермэн прокомментировал наказание в битве с Антонелли.
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн стал последним из финишировавших в спринте на Гран-при США после десятисекундного штрафа.
Судьи посчитали, что британец получил преимущество, выехав за пределы трассы в борьбе с соперником из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.
«Мне показалось, что за такое не штрафуют. Меня просто выдавили за пределы трассы, и я сохранил позицию. Не считаю, что я поступил неправильно, оставшись на своем месте», – сказал Оливер о штрафе.
Во время гонки Бермэн эмоционально отреагировал на наказание по радио:
«Что за фигня? Невероятно».
Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл спринт, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис и Пиастри столкнулись и сошли
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости