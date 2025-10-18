Ландо Норрис: «В Пиастри врезался другой пилот. Нельзя винить его за это»

Норрис не стал винить напарника за столкновение.

Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри высказались об инциденте на старте спринта перед Гран-при США .

Пиастри, стараясь атаковать соперников по внутренней траектории в первом повороте, столкнулся с болидом «Заубера» под управлением Нико Хюлькенберга. Что, в свою очередь, привело к столкновению с Ландо Норрисом и сходу обоих пилотов «Макларена».

Пиастри отказался комментировать ситуацию после финиша, отметив, что для начала ему нужно посмотреть повтор инцидента с разных камер:

«Я не знаю, допустил ли я ошибку или нет, я еще не видел повтор инцидента. Хотя понятно, что в данной ситуации я понимал высокий риск в данной ситуации – ведь мы находились очень далеко от апекса и от поребрика. Но, опять же, мне надо пересмотреть повтор».

В свою очередь Норрис не стал обвинять в столкновении напарника:

«Какие-то меры в отношении Оскара? Почему? В него ведь врезалась одна из машин другой команды, так в чем тут его вина? В него врезался другой пилот, нельзя винить его за это».

