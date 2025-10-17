Тото Вольфф: «Сезон похож на коробку с сюрпризами. Никто не знает, каким будет баланс сил на каждом Гран-при»
Вольфф ждет сюрпризов в оставшихся гонках сезона.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что на Гран-при США и в целом на всех оставшихся в этом сезоне этапах не будет очевидного фаворита.
«Этот сезон похож на коробку с сюрпризами. Борьба между четырьмя ведущими командами за самые высокие места идет очень плотная.
Никто не знает, каким окажется баланс сил на каждом конкретном Гран-при. Например, мы точно не ожидали, что «Мерседес» сможет выиграть Гран-при Сингапура», – рассказал Вольфф.
Ферстаппен еще может выиграть пятый титул. Какие шансы на «величайший камбэк» в истории?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости