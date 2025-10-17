Тото Вольфф: «Сезон похож на коробку с сюрпризами. Никто не знает, каким будет баланс сил на каждом Гран-при»

Вольфф ждет сюрпризов в оставшихся гонках сезона.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф считает, что на Гран-при США и в целом на всех оставшихся в этом сезоне этапах не будет очевидного фаворита.

«Этот сезон похож на коробку с сюрпризами. Борьба между четырьмя ведущими командами за самые высокие места идет очень плотная.

Никто не знает, каким окажется баланс сил на каждом конкретном Гран-при. Например, мы точно не ожидали, что «Мерседес» сможет выиграть Гран-при Сингапура», – рассказал Вольфф.

