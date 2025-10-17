Дженсон Баттон: «Для Пиастри и Норриса то может быть единственным шансом стать чемпионом. И им нужны все доступные возможности»

«Макларен» не должен сдерживать Норриса и Пиастри – считает Баттон.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон рассказал, что команде «Макларен » не стоит вмешиваться в борьбу своих гонщиков и проводить различные размены позициями.

По словам Баттона, Норриса и Пиастри должны соблюдать только одно правило – не сталкиваться друг с другом, – а в остальном вести борьбу так, как считают нужным.

«Нам всем нравится наблюдать за хорошими сражениями за чемпионский титул. Оба пилота «Макларена» демонстрируют отличные выступления, выкладываясь на максимуме, и это здорово.

Но очевидно, что когда команда начинает вмешиваться в борьбу и говорить тебе, насколько сильно ты можешь атаковать напарника, а еще в своих решениях начинает учитывать последствия того, что происходило в предыдущих гонках, все становится заметно сложнее.

Да, в одном ты всегда слушаешься босса команды – когда он говорит, что прежде всего ты не должен допускать столкновений с напарником. Обычно после подобного следует выговор, а затем вы отправляетесь на следующую гонку. И речь не идет о борьбе за 10-11 места, они сражаются за титул.

Это может быть вообще единственным шансом для обоих этих пилотов стать чемпионом. И им нужны все доступные возможности», – рассказал Баттон.

