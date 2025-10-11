Алекс Албон: «Попадание на подиум показало, что «Уильямс» движется в верном направлении»

Албон доволен прогрессом «Уильямса».

Пилот «Уильямса » Алекс Албон считает, что попадание Карлоса Сайнса на подиум на Гран-при Азербайджана говорит о том, что команда движется в верном направлении и в будущем сможет достичь своей цели и войти в число лидеров «Формулы-1».

«Не думаю, что попадание на подиум обязательно придало «Уильямсу» дополнительный импульс. Потому что все в команде и так были предельно мотивированы. Культура и энергия в этой команде весьма заразительны, так что я не думаю, что подиум дал «Уильямсу» что-то большее чем подтверждение того, что мы движемся правильным путем.

Скорее я надеюсь на то, что подиум дал команде почувствовать вкус будущих успехов. Стал знаком грядущих перемен. Возможно, эти перемены наступили даже раньше, чем мы, но это опять же показывает, что «Уильямс» движется в верном направлении», – рассказал Албон.

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет