  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Алекс Албон: «Попадание на подиум показало, что «Уильямс» движется в верном направлении»
0

Алекс Албон: «Попадание на подиум показало, что «Уильямс» движется в верном направлении»

Албон доволен прогрессом «Уильямса».

Пилот «Уильямса» Алекс Албон считает, что попадание Карлоса Сайнса на подиум на Гран-при Азербайджана говорит о том, что команда движется в верном направлении и в будущем сможет достичь своей цели и войти в число лидеров «Формулы-1».

«Не думаю, что попадание на подиум обязательно придало «Уильямсу» дополнительный импульс. Потому что все в команде и так были предельно мотивированы. Культура и энергия в этой команде весьма заразительны, так что я не думаю, что подиум дал «Уильямсу» что-то большее чем подтверждение того, что мы движемся правильным путем.

Скорее я надеюсь на то, что подиум дал команде почувствовать вкус будущих успехов. Стал знаком грядущих перемен. Возможно, эти перемены наступили даже раньше, чем мы, но это опять же показывает, что «Уильямс» движется в верном направлении», – рассказал Албон.

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoУильямс
logoФормула-1
logoАлександр Албон
logoКарлос Сайнс
Гран-при Азербайджана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Адвокат «Макларена»: «Из-за господина Палоу компания оказалась в кризисе. Пришлось пересмотреть спонсорские соглашения»
18 минут назад
Грэм Лоудон: «Для «Кадиллака» важно, чтобы на тестах поработала команда»
24 минуты назад
Джонни Херберт: «Мне не нравится, что в «Макларене» делают слишком большой упор на интересы команды»
2сегодня, 11:09
Льюис Хэмилтон: «Поддержка со стороны Вассера невероятна. «Феррари» становится все сильнее»
8сегодня, 10:57
Алекс Палоу: «В «Ред Булл» перестали проявлять ко мне интерес после звонка от Брауна»
1сегодня, 10:43
Шарль Леклер о новом регламенте: «Ближайшие годы будут очень важны для моей карьеры»
1сегодня, 10:15
Гюнтер Штайнер: «Не думаю, что «Хаас» будет платить Хорнеру столько же, сколько «Ред Булл»
сегодня, 09:49
Карлос Сайнс о сезоне-2026: «Верю в мотор «Мерседеса». Думаю, «Уильямс» сможет бороться на равных с топами»
1сегодня, 09:29
Пьер Ваше: «Для «Ред Булл» борьба в Кубке конструкторов не окончена»
сегодня, 08:58
Ральф Шумахер: «Пиастри ведет психологическую войну в «Макларене». Не уверен, насколько хорошие советы дал ему Уэббер»
2сегодня, 08:38
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13