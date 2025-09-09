Берни Экклстоун: «Начинаю подозревать, что «Макларен» хочет, чтобы чемпиона мира звали Ландо Норрис»

Экклстоун считает ошибочной тактику «Макларена» с разменом позиций в Монце.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о командной тактике «Макларена» на Гран-при Италии.

После пит-стопов Пиастри вернул позицию Норрису, поскольку во время остановки Ландо механики допустили ошибку. Перед заездом на пит-лейн команда пообещала британцу, что «андерката» не будет.

«Они [«Макларен»] продолжают говорить о справедливости. Но честно ли наказывать Пиастри за ошибку команды? Нет.

Начинаю подозревать, что «Макларен» хочет, чтобы чемпиона мира звали Ландо Норрис .

Ошибки по типу неудачного пит-стопа, поломок двигателя или подвески происходят реже – но они остаются частью спорта», – сказал Экклстоун.

