  • Лоран Мекьес: «Обновления «Ред Булл» в 2025-м скажутся на начале следующего сезона»
1

Мекьес признал, что начало сезона-2026 может оказаться трудным для «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» настаивает, что инвестирование в обновления для текущего сезона было правильным решением, даже если это скажется на подготовке к 2026 году.

«С точки зрения «Ред Булл», даже если не оглядываться на других, это правильное решение. Очень важно понять, можно ли выжать из текущего проекта больше темпа.

Важно докопаться до сути, ведь мы все это оценим и будем разрабатывать проект следующего года с использованием тех же средств и методов, даже несмотря на то, что регламенты совершенно отличаются.

В случае с нынешним болидом очень важно убедиться, что мы правильно воспринимаем данные и придерживаемся верного направления при развитии машины. Если нам удастся показать определенный уровень, то мы подойдем к разработке болида следующего года с уверенностью.

Конечно, все это дорого обойдется, если говорить о начале 2026-го. Но мы считаем, что нам нужен такой компромисс, и не хотим оценивать действия других команд», – пояснил Мекьес.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
