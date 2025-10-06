  • Спортс
  Алекс Албон: «Мало что мог сделать в Сингапуре после старта с пит-лейн. Гонка прошла для меня как тесты»
0

Алекс Албон: «Мало что мог сделать в Сингапуре после старта с пит-лейн. Гонка прошла для меня как тесты»

Албон подвел итоги этапа в Сингапуре.

Пилот «Уильямса» прокомментировал 14-е место на Гран-при Сингапура.

«Стартуя с пит-лейн, мы знали, что эта сессия для нас скорее тестовая. Мы попробовали другие настройки, чтобы в кое-чем разобраться – и они сработали не лучшим образом. Но это нормально, ведь мы можем воспользоваться этими данными в будущих гонках.

У нас был хороший темп, когда мы были в чистом воздухе, нас только несколько раз притормозили синие флаги. Большую же часть гонки мы провели в трафике. Даже когда у нас были более свежие шины, нам пришлось ждать, пока нас всех пройдут на круг.

Это была одна из тех гонок, где мы мало что могли сделать, особенно без появления машины безопасности. Мы многое узнали за этот уик-энд и попробуем во всем разобраться перед следующим этапом в Остине», – сказал Албон.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора
 

