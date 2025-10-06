Андреа Стелла: «Потребовалась немалая смелость, чтобы внедрить массу инноваций в болид «Макларена»-2024»

«Макларен» выиграл титул благодаря отважному подходу, заявил Стелла.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высоко оценил работу инженеров, которые улучшили болид 2024 года и помогли команде завоевать второй подряд Кубок конструкторов.

«Мы внедрили массу инноваций в прошлогоднюю машину, и на определенной стадии сезона-2024 это потребовало немалой смелости – решиться на столь масштабные изменения.

Я говорю о смелости, поскольку наше инженерное понимание и техническое исполнение были испытаны на прочность, оказались буквально на грани наших знаний», – заявил босс после Гран-при Сингапура.

