Оскар Пиастри о том, есть ли фаворитизм в «Макларене»: «Нет»

Пиастри отрицает, что Норрис – любимчик в «Макларене».

После Гран-при Сингапура пилот «Макларена » Оскар Пиастри ответил на вопрос, пользуется ли его напарник Ландо Норрис особым отношением в команде.

«Нет», – заявил лидер «Формулы-1».

На первом круге гонки Норрис обогнал Пиастри с контактом, что вызвало бурную реакцию австралийца по радио.

У Оскара также спросили, считает ли он справедливыми действия «Макларена» на протяжении всего сезона.

«В конечном счете – да. Могло ли все пойти лучше в какие-то моменты? Да, но в целом это процесс обучения для всей команды, и я очень, очень рад, что намерения у всех исключительно добрые, если можно так выразиться», – сказал гонщик.

