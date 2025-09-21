Сайнс и Прост – единственные пилоты с подиумами за «Макларен», «Феррари» и «Уильямс»
Сайнс повторил достижение Проста, финишировав третьим в Баку.
До сегодняшнего дня четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост был единственным гонщиком с подиумами за «Макларен» (63), «Феррари» (14) и «Уильямс» (12).
На Гран-при Азербайджана Карлос Сайнс завоевал свое первое призовое место за «Уильямс». На счету испанца два подиума за «Макларен» и 25 – за «Феррари».
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
