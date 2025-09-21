  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Сайнс и Прост – единственные пилоты с подиумами за «Макларен», «Феррари» и «Уильямс»
3

Сайнс и Прост – единственные пилоты с подиумами за «Макларен», «Феррари» и «Уильямс»

Сайнс повторил достижение Проста, финишировав третьим в Баку.

До сегодняшнего дня четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост был единственным гонщиком с подиумами за «Макларен» (63), «Феррари» (14) и «Уильямс» (12).

На Гран-при Азербайджана Карлос Сайнс завоевал свое первое призовое место за «Уильямс». На счету испанца два подиума за «Макларен» и 25 – за «Феррари».

Карлос Сайнс – гонщик дня на Гран-при Азербайджана

Карлос Сайнс: «Я адаптировался лучше всех других пилотов, сменивших команды»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoМакларен
Гран-при Азербайджана
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoФеррари
logoАлен Прост
logoУильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Стелла о шансах Ферстаппена на титул: «Сегодня мои слова подтвердились»
6 минут назад
Ландо Норрис: «Мне кажется, людям стоит перестать удивляться скорости «Ред Булл»
418 минут назад
Сайнс о том, что завоевал подиум с «Уильямсом» раньше, чем Хэмилтон с «Феррари»: «Не мое дело. Важно, что я воспользовался первым же шансом»
219 минут назад
Макс Ферстаппен: «Не думаю о шансах на титул»
131 минуту назад
Пьер Гасли: «Альпин» не сможет сходу отыграть полсекунды»
44 минуты назад
Гельмут Марко: «Все четверо гонщиков «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» превосходно провели гонку»
4сегодня, 15:41
Карлос Сайнс: «Подиум – именно то, что было нужно мне и «Уильямсу». Мы на верном пути»
сегодня, 15:39
Юки Цунода: «Для «Ред Булл» самым важным было оказаться впереди «Макларена»
сегодня, 15:38
Андреа Стелла: «Подобные ошибки совсем нехарактерны для Пиастри, но иногда так бывает»
1сегодня, 15:29
Ферстаппен выиграл 2 гонки подряд впервые с июня 2024 года
5сегодня, 15:19
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото