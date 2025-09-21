Сайнс и Прост – единственные пилоты с подиумами за «Макларен», «Феррари» и «Уильямс»

Сайнс повторил достижение Проста, финишировав третьим в Баку.

До сегодняшнего дня четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост был единственным гонщиком с подиумами за «Макларен» (63), «Феррари » (14) и «Уильямс» (12).

На Гран-при Азербайджана Карлос Сайнс завоевал свое первое призовое место за «Уильямс ». На счету испанца два подиума за «Макларен » и 25 – за «Феррари».

