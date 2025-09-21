Ферстаппен выиграл 2 гонки подряд впервые с июня 2024 года

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен одержал уверенную победу на Гран-при Азербайджана .

Победа стала для четырехкратного чемпиона «Формулы-1» второй подряд после триумфа на Гран-при Италии. До Монцы нидерландец провел восемь этапов без побед.

Макс выиграл дважды подряд впервые с июня 2024 года – тогда он победил в Канаде и Испании .

Успех стал для Ферстаппена четвертым в нынешнем сезоне и 67-м в карьере (третий показатель в истории).

Норрис до 25 очков сократил отставание от Пиастри в чемпионате, Ферстаппен – до 69

Гельмут Марко о шансах Ферстаппена на титул: «Надежда возродилась, хотя не думаю, что это реально»