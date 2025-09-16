Поломку болида Алонсо вызвали удары гравием на первом круге Гран-при Италии
«Астон Мартин» сообщил, что проанализировал технический сход Фернандо Алонсо на Гран-при Италии.
Двукратный чемпион «Формулы-1» досрочно завершил гонку из-за поломки подвески.
Команда выяснила, что на первом круге машина получила удары гравием в нескольких местах, в том числе по подвеске. В тот момент повреждения остались незамеченными.
Дальнейшие нагрузки в итоге привели к тому, что деталь вышла из строя.
Алонсо сошел из-за поломки подвески на Гран-при Италии
Фернандо Алонсо о поломке подвески: «Из-за невезения мы потеряли уже очень много очков»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Эндрю Бенсона
