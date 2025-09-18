  • Спортс
  • Фернандо Алонсо: «В этом году с «Астон Мартин» мы уже потеряли где-то 22 очка»
0

Фернандо Алонсо: «В этом году с «Астон Мартин» мы уже потеряли где-то 22 очка»

Алонсо высказался о недоборе очков.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о том, как для него и команды складывается нынешний сезон.

Алонсо отметил, что команду порой преследуют неудачи, и что он надеется на нормализацию ситуации в следующем году.

«Да, что поделать, порой такое случается. Но я могу вспомнить, например, сезон-2022 с «Альпин», когда у нас была весьма неплохая машина, мы были вполне конкурентоспособны. Но при этом у нас было двенадцать (на самом деле пять, прим. Sports) или около того сходов с дистанции гонок.

Причем происходили они каждый раз в тот момент, когда мы претендовали на 5-6 мест. Так что в тот год мы недосчитались где-то 55-60 очков. В этом же году с «Астон Мартин» мы уже потеряли где-то 22 очка.

Очень досадно, когда у вас не выходит просто доехать до финиша в гонках, в которых вы по праву претендуете на высокие места. При этом в гонках, в которых мы не слишком конкурентоспособны и не претендуем на очки, обычно все идет гладко – мы добираемся до финиша, но очков при этом не зарабатываем.

Но что поделать, так бывает, такова природа этого спорта. Если в следующем году у нас будет быстрая машина и нас не будут преследовать неудачи – все будет хорошо. Нам не нужно везение, нам нужна нормальная ситуация», – рассказал Алонсо.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
