Карлос Сайнс: «Отмена судьями выписанных мне штрафных баллов – это хороший знак»

Сайнс доволен отменой штрафа в Зандворте.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс рассказал, что его порадовала готовность судей заново рассмотреть его дело и в итоге отменить штраф.

На Гран-при Нидерландов Сайнс был оштрафован на 10 секунд и 2 штрафных балла за столкновение с Лиамом Лоусоном («Рейсинг Буллз») в первом повороте. Сайнс был уверен в своей невиновности и вскоре после гонки команда решила подать апелляцию, заявив, что располагает новыми доказательствами в пользу своего пилота.

В итоге судьи, рассмотрев представленные доказательства, признали факт ошибочного решения. И отменили выдачу Сайнсу двух штрафных баллов – изменить результаты гонки с учетом отмены 10-секундного штрафа уже не представлялось возможным.

«После Зандворта я был сильно расстроен сложившейся ситуацией, поскольку был убежден в правомерности нашей позиции, и мы были готовы все обсудить.

Могу сказать, что диалог [со стюардами] прошел хорошо, и судьи осознали, что принятое по ходу гонки решение было не совсем корректным. И что правилами предусмотрены определенные механизмы возобновления диалога в подобных ситуациях.

Мне это кажется позитивным моментом и шагом в правильном направлении. И то, что судьи в итоге воспользовались правилами от отменили выписанные мне штрафные баллы – это хороший знак.

Я не говорю, что так должно происходить всегда, но в таких случаях, когда все на самом деле очевидно – да, это так.

Проблема в том, что на момент принятия решения [стюардами] все было не столь очевидным, как могло бы, и все свелось к вопросам интерпретации, хотя на деле все было ясно как день и я вообще не должен был получать штраф в той ситуации.

Но когда мы представили свои доказательства, все стало настолько очевидным, что судьи решили заново открыть дело и изменили вердикт», – рассказал Сайнс.

