  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс: «Отмена судьями выписанных мне штрафных баллов – это хороший знак»
1

Карлос Сайнс: «Отмена судьями выписанных мне штрафных баллов – это хороший знак»

Сайнс доволен отменой штрафа в Зандворте.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал, что его порадовала готовность судей заново рассмотреть его дело и в итоге отменить штраф.

На Гран-при Нидерландов Сайнс был оштрафован на 10 секунд и 2 штрафных балла за столкновение с Лиамом Лоусоном («Рейсинг Буллз») в первом повороте. Сайнс был уверен в своей невиновности и вскоре после гонки команда решила подать апелляцию, заявив, что располагает новыми доказательствами в пользу своего пилота.

В итоге судьи, рассмотрев представленные доказательства, признали факт ошибочного решения. И отменили выдачу Сайнсу двух штрафных баллов – изменить результаты гонки с учетом отмены 10-секундного штрафа уже не представлялось возможным.

«После Зандворта я был сильно расстроен сложившейся ситуацией, поскольку был убежден в правомерности нашей позиции, и мы были готовы все обсудить.

Могу сказать, что диалог [со стюардами] прошел хорошо, и судьи осознали, что принятое по ходу гонки решение было не совсем корректным. И что правилами предусмотрены определенные механизмы возобновления диалога в подобных ситуациях.

Мне это кажется позитивным моментом и шагом в правильном направлении. И то, что судьи в итоге воспользовались правилами от отменили выписанные мне штрафные баллы – это хороший знак.

Я не говорю, что так должно происходить всегда, но в таких случаях, когда все на самом деле очевидно – да, это так.

Проблема в том, что на момент принятия решения [стюардами] все было не столь очевидным, как могло бы, и все свелось к вопросам интерпретации, хотя на деле все было ясно как день и я вообще не должен был получать штраф в той ситуации.

Но когда мы представили свои доказательства, все стало настолько очевидным, что судьи решили заново открыть дело и изменили вердикт», – рассказал Сайнс.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФИА
Гран-при Нидерландов
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoУильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Кими Антонелл о критике со стороны Вольффа: «Согласен со словами Тото и воспринимаю их как стимул»
13 минут назад
Фернандо Алонсо: «В этом году с «Астон Мартин» мы уже потеряли где-то 22 очка»
29 минут назад
Оскар Пиастри: «В Монце я заслужил финишировать третьим, а не вторым»
245 минут назад
Изак Аджар о возможном переходе в «Ред Булл»: «Провел пять дней дома и у меня были более важные дела, чем сидеть в соцсетях»
сегодня, 09:23
Габриэл Бортолето о Гран-при Азербайджана: «Мне нравятся трассы городского типа»
сегодня, 08:51
«Решение пока не принято». Гельмут Марко опроверг информацию о переходе Линдблада в «Ф-1»
сегодня, 08:36
Леклер может установить антирекорд «Ф-1» – если выиграет поул в Баку, но не победит в гонке
6сегодня, 08:26
Расселл пропустить медиа-день в четверг перед Гран-при Азербайджана из-за болезни
4сегодня, 08:08
«Мерседес» распускает слухи о проблемах «Феррари» с мотором, чтобы сохранить инженеров (RacingNews365)
8вчера, 19:05
Джолион Палмер: «Макларен» контролирует пилотов неестественным образом. Но пока они ведут себя послушно»
3вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото