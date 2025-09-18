  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Леклер может установить антирекорд «Ф-1» – если выиграет поул в Баку, но не победит в гонке
4

Леклер может установить антирекорд «Ф-1» – если выиграет поул в Баку, но не победит в гонке

В Баку Леклер может установить антирекорд «Формулы-1».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рискует установить антирекорд чемпионата на предстоящем Гран-при Азербайджана.

Леклер неизменно выигрывал поул в Баку последние четыре года, но после этого ни разу не сумел выиграть гонку. Если это случится и в пятый раз подряд, Леклер установит антирекорд «Ф-1», «превзойдя» показатели Джима Кларка – тот в свое время четыре раза подряд брал поул в Монако, но не довел ни одну из четырех попыток до победы.

Пилоты с наибольшим числом поулов подряд без побед на Гран-при (гонщик, Гран-при, кол-во поулов подряд, лучший результат на финише):

Джим Кларк – Гран-при Монако – 4 поула – 4 место

Шарль ЛеклерГран-при Азербайджана – 4 поула – 2 место

Рене Арну – Гран-при Австрии – 3 поула – 2 место

Нельсон Пике – Гран-при Австрии – 3 поула – 2 место

Нельсон Пике – Гран-при Великобритании – 3 поула – 2 место

Грэм Хилл – Гран-при Бельгии – 3 поула – 2 место

Рубенс Баррикелло – Гран-при Бразилии – 3 поула – 3 место

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
Гран-при Великобритании
Гран-при Австрии
Гран-при Бразилии
Рене Арну
Грэм Хилл
Нельсон Пике
logoШарль Леклер
logoФеррари
Гран-при Монако
logoРубенс Баррикелло
Гран-при Азербайджана
Гран-при Бельгии
Джим Кларк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Габриэл Бортолето о Гран-при Азербайджана: «Мне нравятся трассы городского типа»
10 минут назад
«Решение пока не принято». Гельмут Марко опроверг информацию о переходе Линдблада в «Ф-1»
25 минут назад
Расселл пропустить медиа-день в четверг перед Гран-при Азербайджана из-за болезни
253 минуты назад
«Мерседес» распускает слухи о проблемах «Феррари» с мотором, чтобы сохранить инженеров (RacingNews365)
8вчера, 19:05
Джолион Палмер: «Макларен» контролирует пилотов неестественным образом. Но пока они ведут себя послушно»
2вчера, 18:55
Зак Браун: «Ферстаппен вместе с «Маклареном» в гонках на выносливость? Кто знает, может, однажды…»
вчера, 17:54
Джонатан Уитли: «Ауди» настроена включиться в борьбу за титул к концу десятилетия»
1вчера, 17:32
Руководитель «Астон Мартин» о подготовке к сезону-2026: «Инженеры улыбаются, видя результаты»
3вчера, 17:12
Организаторы Гран-при платят $3 млн за право провести спринт в «Ф-1» (Planet F1)
вчера, 16:53
Гельмут Марко: «Ред Булл» позволит Ферстаппену принять участие в «24 часах Нюрбургринга»
13вчера, 16:19
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото