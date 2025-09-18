Леклер может установить антирекорд «Ф-1» – если выиграет поул в Баку, но не победит в гонке
Пилот «Феррари» Шарль Леклер рискует установить антирекорд чемпионата на предстоящем Гран-при Азербайджана.
Леклер неизменно выигрывал поул в Баку последние четыре года, но после этого ни разу не сумел выиграть гонку. Если это случится и в пятый раз подряд, Леклер установит антирекорд «Ф-1», «превзойдя» показатели Джима Кларка – тот в свое время четыре раза подряд брал поул в Монако, но не довел ни одну из четырех попыток до победы.
Пилоты с наибольшим числом поулов подряд без побед на Гран-при (гонщик, Гран-при, кол-во поулов подряд, лучший результат на финише):
Джим Кларк – Гран-при Монако – 4 поула – 4 место
Шарль Леклер – Гран-при Азербайджана – 4 поула – 2 место
Рене Арну – Гран-при Австрии – 3 поула – 2 место
Нельсон Пике – Гран-при Австрии – 3 поула – 2 место
Нельсон Пике – Гран-при Великобритании – 3 поула – 2 место
Грэм Хилл – Гран-при Бельгии – 3 поула – 2 место
Рубенс Баррикелло – Гран-при Бразилии – 3 поула – 3 место
