Леклер может установить антирекорд «Ф-1» – если выиграет поул в Баку, но не победит в гонке

В Баку Леклер может установить антирекорд «Формулы-1».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рискует установить антирекорд чемпионата на предстоящем Гран-при Азербайджана.

Леклер неизменно выигрывал поул в Баку последние четыре года, но после этого ни разу не сумел выиграть гонку. Если это случится и в пятый раз подряд, Леклер установит антирекорд «Ф-1», «превзойдя» показатели Джима Кларка – тот в свое время четыре раза подряд брал поул в Монако, но не довел ни одну из четырех попыток до победы.

Пилоты с наибольшим числом поулов подряд без побед на Гран-при (гонщик, Гран-при, кол-во поулов подряд, лучший результат на финише):

Джим Кларк – Гран-при Монако – 4 поула – 4 место

Шарль Леклер – Гран-при Азербайджана – 4 поула – 2 место

Рене Арну – Гран-при Австрии – 3 поула – 2 место

Нельсон Пике – Гран-при Австрии – 3 поула – 2 место

Нельсон Пике – Гран-при Великобритании – 3 поула – 2 место

Грэм Хилл – Гран-при Бельгии – 3 поула – 2 место

Рубенс Баррикелло – Гран-при Бразилии – 3 поула – 3 место

