  • Джолион Палмер о «Макларене»: «Не припомню, чтобы команды проводили размен позициями между своими гонщиками из-за задержки на пит-стопе»
Джолион Палмер о «Макларене»: «Не припомню, чтобы команды проводили размен позициями между своими гонщиками из-за задержки на пит-стопе»

Палмер удивился командной тактике «Макларена» в Монце.

Эксперт официального сайта чемпионата и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер поделился мнением о решении «Макларена» применить командную тактику на Гран-при Италии.

Палмер также отметил, что в данной ситуации стоит отдать должное Оскару Пиастри, который решил не нагнетать обстановку и пропустил вперед своего напарника, вернув ему позицию, которую Норрис потерял из-за заминки команды на пит-стопе.

«Думаю, в конечном счете Пиастри поступил правильно, решив следовать командным приказом и проведя размен позициями. До конца сезона еще восемь Гран-при, в общем зачете у него есть преимущество в 31 очко. Ему нет смысла сейчас все усложнять, создавая раскол в команде, когда речь идет о разнице всего в 6 очков.

Что касается самого решения «Макларена» вмешаться и применить командную тактику, то отчасти я был этим удивлен, а отчасти нет. Очевидно, что в «Макларене» делают все возможное, чтобы сохранять максимально справедливое отношение к обоим гонщикам. И в данном случае команда почувствовала вину за медленный пит-стоп Ландо, притом, что он весь уик-энд был быстрее Пиастри. Сыграло в этом свою роль и невезение Норриса в Зандворте.

Удивлением стало то, что я не припомню, чтобы команды проводили размен позициями между своими гонщиками исключительно из-за задержки на пит-стопе. Потому что обычно это считается частью гонок.

Точно так же удивился этому и лидер гонки Макс Ферстаппен, когда ему сообщили о происходящем по радио. Так что подобное решение кажется радикальной мерой для поддержания справедливости в отношении напарников, которые сражаются друг с другом за титул. Ведь пилотам «Макларена» весь сезон разрешалось бороться с другом – и не только на трассе, но и за счет стратегии», – рассказал Палмер.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
