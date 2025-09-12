«Ситроен» объявил об участии в «Формуле Е» с сезона 2025/2026
В «Формуле Е» появился новый участник.
«Ситроен» станет новым участником «Формулы Е», начиная с сезона 2025/2026.
Ожидается, что команда заменит в чемпионате «Мазерати» – другой бренд компании «Стеллантис».
В качестве потенциальных пилотов рассматриваются Ник Кэссиди и Жан-Эрик Вернь. Француз выступает за «Пежо» (тоже бренд «Стеллантиса») в WEC – Кэссиди же присоединится к команде со следующего сезона.
Квят целит в Электро-«Формулу». Технологии и конкуренция там мощнее, чем в «Ф-1»!
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Формулы Е»
