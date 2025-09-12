«Ситроен» объявил об участии в «Формуле Е» с сезона 2025/2026

В «Формуле Е» появился новый участник.

«Ситроен » станет новым участником «Формулы Е», начиная с сезона 2025/2026.

Ожидается, что команда заменит в чемпионате «Мазерати » – другой бренд компании «Стеллантис».

В качестве потенциальных пилотов рассматриваются Ник Кэссиди и Жан-Эрик Вернь . Француз выступает за «Пежо» (тоже бренд «Стеллантиса») в WEC – Кэссиди же присоединится к команде со следующего сезона.

