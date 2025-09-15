Звезда «Макларена» в «Формуле E» Барнард перешел в «Пенске»
Команда «Формулы E» «Пенске» объявила, что Тейлор Барнард будет напарником Максимилиана Гюнтера в сезоне-2025/2026.
21-летний британский гонщик провел первый полноценный сезон за «Макларен» и занял четвертое место в чемпионате, уверенно переиграв опытного Сэма Берда. Барнард – самый молодой участник гонки, призер и обладатель поул-позиции в истории «Формулы E».
«Макларен» завершил выступления в электросерии.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Пенске»
