Звезда «Макларена» в «Формуле E» Барнард перешел в «Пенске»

Команда «Формулы E» «Пенске » объявила, что Тейлор Барнард будет напарником Максимилиана Гюнтера в сезоне-2025/2026.

21-летний британский гонщик провел первый полноценный сезон за «Макларен» и занял четвертое место в чемпионате, уверенно переиграв опытного Сэма Берда . Барнард – самый молодой участник гонки, призер и обладатель поул-позиции в истории «Формулы E ».

«Макларен» завершил выступления в электросерии.

«Ситроен» объявил об участии в «Формуле Е» с сезона 2025/2026

Другович присоединится к «Формуле E» и проведет полный гоночный сезон впервые с 2022-го (The Race)