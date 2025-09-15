  • Спортс
  • Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «4-е и 6-е места в Италии – лучше, чем двойной сход, но не то, к чему стремится «Феррари»
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «4-е и 6-е места в Италии – лучше, чем двойной сход, но не то, к чему стремится «Феррари»

Дорнбос заявил, что «Феррари» продолжает разочаровывать.

Бывший гонщик «Формулы-1» Роберт Дорнбос поделился мыслями о Гран-при Италии, где Скудерия должна была отыграться после провала в Зандворте.

«На «Феррари» оказывается большое давление. Кроме того, это домашняя гонка. Фактически есть два домашних этапа, есть Имола, но настоящий – в Монце.

Очень печальный уик-энд для фанатов «Феррари». Весь сезон не складывается, честно говоря, но, считаю, Гран-при Нидерландов определенно стал низшей точкой: Льюис Хэмилтон допустил ошибку, семикратный чемпион мира вылетел по своей вине и разбил машину. Не такого Льюиса мы привыкли видеть. А потом в аварию попал и Шарль Леклер, пусть не из-за своей ошибки.

В Монце, в «Храме скорости», необходимо было продемонстрировать свой истинный темп. И у команды были нужные настройки, баланс, скорость, в квалификации все выглядело относительно многообещающе. А в гонке скорости уже не было.

Четвертое и шестое места – лучше, чем двойной сход, конечно. Но «Феррари» стремится не к этому», – подчеркнул эксперт в подкасте The Pit Talk.

Хэмилтон испытывал боль в ягодицах после Гран-при Италии

Болид «Феррари»-2026 готов на 70 процентов (The Race)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoШарль Леклер
Гран-при Эмилии-Романьи
Гран-при Италии
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
Роберт Дорнбос
Гран-при Нидерландов
