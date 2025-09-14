Марк Маркес повторил жест Месси, показав комбинезон после победы на Гран-при Сан-Марино MotoGP
Маркес сделал отсылку к знаменитому празднованию Месси.
Лидер MotoGP Марк Маркес одержал победу Гран-при Сан-Марино и приблизился к седьмому титулу в премьер-классе.
Испанец может завоевать чемпионство уже на следующем этапе в Японии.
На награждении гонщик «Дукати» показал комбинезон фанатам, повторив жест Лионеля Месси.
«Оттенки Лео Месси», – прокомментировал MotoGP в соцсетях.
Аргентинский футболист, выступавший за «Барселону», продемонстрировал трибунам футболку после победного гола в матче с мадридским «Реалом» в 2017 году.
MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Марк Маркес выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя сошел
Видео: соцсети MotoGP
Опубликовал: Михаил Ширяев
