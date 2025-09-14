Марк Маркес повторил жест Месси, показав комбинезон после победы на Гран-при Сан-Марино MotoGP

Маркес сделал отсылку к знаменитому празднованию Месси.

Лидер MotoGP Марк Маркес одержал победу Гран-при Сан-Марино и приблизился к седьмому титулу в премьер-классе.

Испанец может завоевать чемпионство уже на следующем этапе в Японии.

На награждении гонщик «Дукати » показал комбинезон фанатам, повторив жест Лионеля Месси.

«Оттенки Лео Месси», – прокомментировал MotoGP в соцсетях.

Аргентинский футболист, выступавший за «Барселону», продемонстрировал трибунам футболку после победного гола в матче с мадридским «Реалом» в 2017 году.

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Марк Маркес выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя сошел

Видео: соцсети MotoGP