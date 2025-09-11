Фернандо Алонсо о лучших гонках в карьере: «Гран-при Малайзии 2010 года – я проехал 30 кругов со сломанной коробкой передач»

Алонсо назвал Гран-при Малайзии 2010 года одной из лучших гонок в карьере.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо рассказал о самых запоминающихся гонках за карьеру в «Формуле-1».

Алонсо не стал упоминать одну из лучших побед, которую он одержал в Валенсии в 2012 года. Вместо этого Фернандо рассказал о Гран-при Малайзии 2010 года, когда, выступая за «Макларен », испанец проехал половину заезда со сломанной коробкой передач, но сумел добраться до финиша на 6-й позиции.

«На самом деле есть много отличных гонок, о которых многие даже не знают и не помнят. Например, взять гонку в Малайзии, на «Сепанге» [в 2010 году], когда по ходу заезда на моей машине возникла проблема с работой коробки передач.

Коробка передач была фактически сломана, ну, наполовину сломана, были проблемы со сцеплением – коробка переключалась на повышенные передачи, а вот понижать передачи отказывалась.

Все это случилось примерно в середине заезда. При входе в первый поворот я попытался понизить передачу, но коробка понизила передачу только с седьмой до пятой вместо второй. То есть я прошел первый поворот на пятой передаче – при этом, разумеется, потеряв время, – и тут же осознал, что буквально в следующем повороте у меня могут возникнуть очень серьезные проблемы.

От отчаяния я попробовал слегка надавить на педаль газа при переключении на пониженную передачу, ведь я не собирался сходить с дистанции гонки на этом круге. Я слегка нажал на педаль газа, и коробка переключилась на пониженную передачу. Так что в следующем повороте я четыре раза подряд слегка нажал на газ, и коробка сбросила вниз четыре передачи.

Я связался с командой и спросил: «То, что я делаю – это нормально? Я не сломаю коробку за один-два круга?» На что мне ответили: «Продолжай делать то, что делаешь, при таких действиях коробка передач в безопасности».

И я проехал в таких условиях 30 кругов. На повышенные передачи коробка переключалась нормально, а в зонах торможения, помимо нажатия на педаль тормоза, мне также нужно аккуратно нажимать еще и на педаль газа столько раз, сколько передач я собирался сбросить.

После гонки кто-то из инженеров сказал мне: «Не знаю, как ты так быстро пришел к этому решению. Потому что это действительно хороший вариант в такой ситуации, но ты сориентировался за 13-14 секунд, уже во втором повороте после возникновения проблемы».

На что я ответил, что ненавижу проигрывать, ненавижу сходы с дистанции, и я всегда буду делать все возможное, прежде чем смириться со сходом.

Об этом мало кто знает, эту гонку никто не помнит. Но если говорить о количестве затраченных усилий, об уровне концентрации, который мне пришлось поддерживать, о том, что я инстинктивно смог прийти к решению проблемы, притом, что до этого оно даже не тестировалось…Да, та гонка вышла действительно запоминающейся», – рассказал Алонсо.

Фернандо Алонсо о самом большом разочаровании в карьере: «Гран-при Абу-Даби 2010 года»