«Ауди» будет получать 25 млн евро в год от Adidas – на 5 млн меньше, чем «Мерседес» (Bild)

Стала известна сумма по контракту «Ауди» с Adidas.

«Ауди» недавно подтвердило многолетнее сотрудничество с Adidas в «Формуле-1» с сезона-2026.

По информации Bild, сделка будет приносить команде, в данный момент выступающей как «Заубер », примерно 25 миллионов в год – на пять миллионов меньше, чем «Мерседесу », который также сотрудничает с Adidas.

«Ауди» и Adidas объявили о многолетнем контракте в «Ф-1»

Два ключевых инженера из моторного подразделения «Феррари» перейдут в «Ауди»