«Ауди» будет получать 25 млн евро в год от Adidas – на 5 млн меньше, чем «Мерседес» (Bild)
Стала известна сумма по контракту «Ауди» с Adidas.
«Ауди» недавно подтвердило многолетнее сотрудничество с Adidas в «Формуле-1» с сезона-2026.
По информации Bild, сделка будет приносить команде, в данный момент выступающей как «Заубер», примерно 25 миллионов в год – на пять миллионов меньше, чем «Мерседесу», который также сотрудничает с Adidas.
«Ауди» и Adidas объявили о многолетнем контракте в «Ф-1»
Два ключевых инженера из моторного подразделения «Феррари» перейдут в «Ауди»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости