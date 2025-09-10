«Ауди» и Adidas объявили о многолетнем контракте в «Ф-1»
Компания Adidas станет официальным партнером команды «Формулы-1» «Ауди» (до конца сезона-2025 выступает как «Заубер»).
Стороны подписали многолетнее соглашение.
В феврале 2026 года, перед первой гонкой немецкого производителя, Adidas выпустит специальную коллекцию, которая «объединит передовые технологии и дизайн, определяющий культурные тренды, от двух легенд спортивной индустрии».
