«Ауди» и Adidas объявили о многолетнем контракте в «Ф-1»

Компания Adidas станет официальным партнером команды «Формулы-1» «Ауди» (до конца сезона-2025 выступает как «Заубер »).

Стороны подписали многолетнее соглашение.

В феврале 2026 года, перед первой гонкой немецкого производителя, Adidas выпустит специальную коллекцию, которая «объединит передовые технологии и дизайн, определяющий культурные тренды, от двух легенд спортивной индустрии».

Титульным спонсором команды «Ауди» стала компания Revolut