Фредерик Вассер: «Переход на экологически чистое топливо – большой шаг для «Ф-1»
Руководитель «Феррари» высказался о переходе «Ф-1» на полностью экологически чистое топливо с 2026 года.
В частности, француз рассказал подробнее о встрече ФИА и поставщиков топлива, в рамках которой обсуждалась проблема выросших затрат и планы на 2027 год.
«Не стоит недооценивать трудности перехода на 100% экологически чистое топливо. Для «Ф-1» это большой шаг вперед и новое направление.
Честно говоря, затраты на разработку топлива пока не заморожены, так что трудно понять, сколько придется потратить к следующему году. Конечно, траты будут больше, чем в этом сезоне.
Но то собрание было больше посвящено средне- и долгосрочной перспективе. Мы хотим понять, как можно адаптироваться к регламенту в будущем, чтобы все оставалось под контролем.
Нельзя недооценивать пользу экологически чистого топлива. Да, оно стоит немало – но для «Ф-1» это большой шаг вперед», – сказал Вассер.