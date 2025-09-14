Фредерик Вассер: «Переход на экологически чистое топливо – большой шаг для «Ф-1»

Вассер оценил переход «Ф-1» на новое топливо.

Руководитель «Феррари » высказался о переходе «Ф-1» на полностью экологически чистое топливо с 2026 года.

В частности, француз рассказал подробнее о встрече ФИА и поставщиков топлива, в рамках которой обсуждалась проблема выросших затрат и планы на 2027 год.

«Не стоит недооценивать трудности перехода на 100% экологически чистое топливо. Для «Ф-1» это большой шаг вперед и новое направление.

Честно говоря, затраты на разработку топлива пока не заморожены, так что трудно понять, сколько придется потратить к следующему году. Конечно, траты будут больше, чем в этом сезоне.

Но то собрание было больше посвящено средне- и долгосрочной перспективе. Мы хотим понять, как можно адаптироваться к регламенту в будущем, чтобы все оставалось под контролем.

Нельзя недооценивать пользу экологически чистого топлива. Да, оно стоит немало – но для «Ф-1» это большой шаг вперед», – сказал Вассер .

